ملك البحرين يستقبل الصفدي وينقل تحيات جلالة الملك وولي العهد

وأكّد جلالة الملك حمد خلال اللقاء اعتزازه بما يجمع الأردن والبحرين من علاقات تاريخية وثيقة، وروابط أخوية متينة، تزداد رسوخا وتطورا في ظلّ الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها، وبما يحقق الأهداف والتطلّعات المشتركة.
وأكّد جلالة الملك حمد، الذي بعث تحيّاته لجلالة الملك عبدالله الثاني وتمنياته للمملكة بالمزيد من التقدم والازدهار، أهمية التواصل بين البلدين في تعزيز مسارات التعاون والتشاور والتنسيق المستمر إزاء مختلف القضايا، في ظلّ ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، وبما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين ويعزز علاقاتهما الراسخة.
