ملك البحرين يستقبل الصفدي وينقل تحيات جلالة الملك وولي العهد

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بحضور سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى جلالة الملك حمد وسمو الأمير سلمان وتمنيات جلالته وسمو ولي العهد لمملكة البحرين وشعبها بدوام التطور والازدهار، والحرص على تطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأكّد جلالة الملك حمد خلال اللقاء اعتزازه بما يجمع الأردن والبحرين من علاقات تاريخية وثيقة، وروابط أخوية متينة، تزداد رسوخا وتطورا في ظلّ الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها، وبما يحقق الأهداف والتطلّعات المشتركة.