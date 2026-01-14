مليار دينار تكلفة تقديرية لإنشاء وتشغيل قطار خفيف بين عمّان والزرقاء

02:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760948 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قدّرت الحكومة تكلفة مشروع إنشاء وتشغيل القطار الخفيف بين مدينتي عمّان والزرقاء بقيمة مليار دينار، ضمن المشاريع التي أعلنتها في برنامجها التنفيذي للأعوام 2026–2029. اضافة اعلان



وسيكون مشروع إعادة تأهيل سكة حديد الحجاز للقطار الخفيف (LRT) من شمال الزرقاء إلى المطار بطول 60 كيلومترًا، وبسرعة متوقعة تصل إلى 60 كم/ساعة.



وأدرجت الحكومة المشروع ضمن محور النقل، كجزء من جهود تحديث منظومة النقل العام وربطها بأنظمة النقل الأخرى.



وأكد وزير النقل، نضال القطامين، في تصريحات سابقة، أن مشروع القطار الخفيف يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير منظومة النقل العام في المملكة، مشيرًا إلى دوره في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الازدحامات المرورية بين المدينتين، فضلًا عن انعكاساته الاقتصادية والعمرانية على طول مسار المشروع.

تم نسخ الرابط





