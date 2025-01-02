مليون دينار .. البدء بصرف المرحلة الأخيرة من مستحقات طلبة المنح والقروض

03:19 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المخصصات المالية لطلبة السنوات السابقة عن الفصل الصيفي 2023-2024 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب للعام الجامعي 2023 -2024 في كل من : جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية، والجامعة الأردنية / فرع العقبة. اضافة اعلان





كما سيتم صرف المخصصات المالية عن الفصل الأول 2023-2024 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعة البلقاء التطبيقية/كلية العقبة.



حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 9-1-2025.

وبانتهاء هذه المرحلة تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أنهت عملية صرف الرديات والمستحقات المالية لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح وقروض داخلية للعام الجامعي 2023-2024، وبتكلفة إجمالية بلغت (19) مليون دينار أردني.