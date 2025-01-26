مليون دينار قيمة الإقراض في "التنمية والتشغيل" بالطفيلة

ووفرت المشروعات الاقتصادية المنفذة البالغة 100 مشروع نحو 250 فرصة عمل، إذ شملت هذه المشروعات الذاتية والإنتاجية مختلف القطاعات الاستثمارية، بما فيها الممولة من برنامج تمويل المشروعات الدقيقة "المرابحات الإسلامية" والريادية والحسنة، وفق رئيس قسم المتابعة والتحصيل في فرع الصندوق بالطفيلة مراد القرعان.
وأضاف القرعان أن العديد من تلك المشروعات فازت بجائزة الملك عبد الله للعمل الحر الريادي خلال السنوات الماضية لتميزها بإيجاد مشروعات ذات جدوى اقتصادية، واستطاعت تشغيل عاطلين عن العمل.
ولفت إلى دور الصندوق في عقد الدورات التدريبية المتخصصة لأصحاب المشروعات، إضافة إلى حزمة برامج تمويلية يقدمها الصندوق من بينها تمويل المشروعات الريادية بسقف إقراضي يصل إلى 75 ألف دينار، غلى جانب برنامج إقراض الجمعيات الخيرية بسقف يبلغ 20 ألف دينار، وبرامج أخرى لطلبة الجامعات والأسر المنتجة بغية تمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل من ممارسة العمل والإنتاج.
وعبر عدد من المستفيدين من قروض "نافذة الطفيلة" عن ارتياحهم للإجراءات التي يتخذها الصندوق تجاه معاملاتهم بكل يسر، وشمول البرامج الاقتراضية العديد من فئات المجتمع.
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