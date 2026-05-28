مليون و 300 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ افتتاحه

وأضافت سهاونة أن هؤلاء الزوار قدموا إلى التلفريك من مختلف المناطق، بينهم سياح عرب وأجانب، مؤكدة أن التلفريك أصبح وجهة ومعلمًا سياحيا بارزًا في محافظة عجلون والأردن.
وبيّنت أن عدد زوار التلفريك يوم الاثنين، تزامنًا مع عيد الاستقلال، بلغ نحو 1377 زائرًا، فيما زاره يوم الثلاثاء نحو 500 زائر، بينما بلغ عدد زواره في أول أيام عيد الأضحى نحو 1360 زائرا.
وأشارت إلى أن عدد زوار تلفريك عجلون منذ افتتاحه وبداية تشغيله بلغ نحو مليون وثلاثمائة ألف زائر.
