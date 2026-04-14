مليون و185 ألف دينار الدفعة الثانية لقروض إسكان موظفي الأمانة

الوكيل الإخباري- أقرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمّان خلال اجتماعها الذي عُقد برئاسة مدير مدينة عمّان المهندس نبيل الجريري، صرف الدفعة الثانية لعام 2026 لمستحقي القروض بقيمة مليون و185 ألف دينار.





وقال مدير الصندوق محمد حيان الحمصي إن الدفعة رقم 67 شملت 90 مشتركاً، جرى توزيعها وفق شرائح الاشتراك المعتمدة وبما يتوافق مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها.



وأضاف أنه تم خلال الجلسة استعراض ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث الموجودات النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين، بما يضمن تلبية التزامات الصندوق تجاههم.





