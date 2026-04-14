الثلاثاء 2026-04-14 01:27 م

مليون و185 ألف دينار الدفعة الثانية لقروض إسكان موظفي الأمانة

مليون و185 ألف دينار الدفعة الثانية لقروض إسكان موظفي الأمانة
مليون و185 ألف دينار الدفعة الثانية لقروض إسكان موظفي الأمانة
 
الثلاثاء، 14-04-2026 12:47 م
الوكيل الإخباري-   أقرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمّان خلال اجتماعها الذي عُقد برئاسة مدير مدينة عمّان المهندس نبيل الجريري، صرف الدفعة الثانية لعام 2026 لمستحقي القروض بقيمة مليون و185 ألف دينار.اضافة اعلان


وقال مدير الصندوق محمد حيان الحمصي إن الدفعة رقم 67 شملت 90 مشتركاً، جرى توزيعها وفق شرائح الاشتراك المعتمدة وبما يتوافق مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها.

وأضاف أنه تم خلال الجلسة استعراض ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث الموجودات النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين، بما يضمن تلبية التزامات الصندوق تجاههم.
 
 


سرّ بسيط يحسّن صحة القلب طبيعيا خلال شهرين

طب وصحة سرّ بسيط يحسّن صحة القلب طبيعيا خلال شهرين

أخبار محلية الأردن يحتفل بيوم العلم بحفل فني كبير يحييه صوت الأردن عمر العبداللات ويقدّمه الإعلامي محمد الوكيل

بريطانيا وفرنسا تترأسان الجمعة مؤتمراً بشأن مضيق هرمز

عربي ودولي بريطانيا وفرنسا تترأسان الجمعة مؤتمراً بشأن مضيق هرمز

"هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

أخبار محلية "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

أخبار محلية وزارة العدل تعلن التعليمات الجديدة لاعتماد المترجمين في المحاكم

عندما ترتفع تكلفة الطاقة على الجميع.. من ينجو بالأرباح؟ وكيف تستفيد من المشهد؟

اقتصاد محلي عندما ترتفع تكلفة الطاقة على الجميع.. من ينجو بالأرباح؟ وكيف تستفيد من المشهد؟

خاص بالوكيل إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

"مالية الأعيان" تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

أخبار محلية "مالية الأعيان" تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا



 






