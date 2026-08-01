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ممثلو وزارة التعليم العالي والجامعات والأكاديميات الأردنية يزورون القنصلية الفخرية للأردن في الإسكندرية

ممثلو وزارة التعليم العالي والجامعات والأكاديميات الأردنية يزورون القنصلية الفخرية للأردن في الإسكندرية
ممثلو وزارة التعليم العالي والجامعات والأكاديميات الأردنية يزورون القنصلية الفخرية للأردن في الإسكندرية
 
السبت، 01-08-2026 03:04 م
الوكيل الإخباري-   زار وفد يمثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والأكاديميات الأردنية المشاركة في فعاليات المعرض الدولي (EDUGATE) المختص في السياحة التعليمية، مقر القنصلية الفخرية للأردن في محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.اضافة اعلان


وخلال الزيارة، التي حضرها المستشار الثقافي والإعلامي في السفارة الأردنية في مصر الدكتور علاء الزيود، جرى استعراض فرص التعاون لخدمة برامج واستراتيجيات استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الأردنية.

وأعرب القنصل الفخري للمملكة في الإسكندرية، براق العبادي، عن الدعم الكامل للمشاركة الأردنية الواسعة في فعاليات معرض (EDUGATE) الذي تنطلق فعالياته في محافظة الإسكندرية غدا الأحد وبمشاركة فاعلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافةً إلى عدد من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، وأكاديميات الطيران المختلفة.

وتأتي زيارة الوفد  الأردني لمقر القنصيلة في إطار التعريف بالجهود المبذولة للترويج لمؤسسات التعليم العالي الأردنية والشراكة مع الجهات الفاعلة لتعزيز استقطاب الطلبة المصريين والوافدين في مصر للدراسة في الجامعات الأردنية.

وكان الجناح الأردني في المعرض الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة على مدار ثلاثة أيام قبل انتقاله للإسكندرية قد حظي بزيارة ودعم من السفارة الأردنية في القاهرة، التي تساهم بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والكليات الأردنية في جهود خدمة المؤسسات التعليمية الأردنية وزيادة أعداد الطلبة الراغبين بالدراسة فيها.
 
 


gnews

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