ممثلو وزارة التعليم العالي والجامعات والأكاديميات الأردنية يزورون القنصلية الفخرية للأردن في الإسكندرية

وخلال الزيارة، التي حضرها المستشار الثقافي والإعلامي في السفارة الأردنية في مصر الدكتور علاء الزيود، جرى استعراض فرص التعاون لخدمة برامج واستراتيجيات استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الأردنية.
وأعرب القنصل الفخري للمملكة في الإسكندرية، براق العبادي، عن الدعم الكامل للمشاركة الأردنية الواسعة في فعاليات معرض (EDUGATE) الذي تنطلق فعالياته في محافظة الإسكندرية غدا الأحد وبمشاركة فاعلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافةً إلى عدد من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، وأكاديميات الطيران المختلفة.
وتأتي زيارة الوفد الأردني لمقر القنصيلة في إطار التعريف بالجهود المبذولة للترويج لمؤسسات التعليم العالي الأردنية والشراكة مع الجهات الفاعلة لتعزيز استقطاب الطلبة المصريين والوافدين في مصر للدراسة في الجامعات الأردنية.
وكان الجناح الأردني في المعرض الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة على مدار ثلاثة أيام قبل انتقاله للإسكندرية قد حظي بزيارة ودعم من السفارة الأردنية في القاهرة، التي تساهم بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والكليات الأردنية في جهود خدمة المؤسسات التعليمية الأردنية وزيادة أعداد الطلبة الراغبين بالدراسة فيها.
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