مناشدة بالبحث عن ستيني مفقود في إربد

الوكيل الإخباري- ناشد المواطن معتز فواز بركات ملكاوي الأردنيين في البحث عن والده فواز المفقود منذ صباح أمس السبت في محافظة إربد، وذلك بعد خروجه من منزله في قرية المنصورة شمالي المملكة.

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وقال ملكاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن والده خرج من المنزل صباح أمس باتجاه مدينة إربد، حيث شوهد آخر مرة في باصات قرية المنصورة، ولم يعد لغاية ظهر اليوم الأحد، لافتا إلى أن والده يبلغ من العمر 61 عاما ويعاني من مرض ضغط الدم ولا يشكو من أي أمراض أخرى.



وأضاف أن عائلته أبلغت المركز الأمني عصر أمس السبت وقدمت بلاغا للبحث عنه، وتم البحث عنه في المستشفيات والأسواق وكل الأماكن المحتمل أن يكون قد ذهب إليها، مناشدا المواطنين بالبحث عنه أو إبلاغ عائلته في حالة العثور عليه.



للتواصل على الأرقام التالية:

0777222096 أبو ساجد

0772153363 ولده معتز

0772388348 ولده مؤيد

0772425289 ولده بركات

