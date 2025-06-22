مناشدة بالبحث عن شاب مفقود في إربد

وقال جابر لـ"الوكيل الإخباري"، إن شقيقه خرج من منزله في محافظة إربد في وقت مبكر صباحا وقد شوهد للمرة الأخيرة مساء يوم 17 حزيران الحالي في ملعب خماسي لكرة القدم ببلدة زوبيا، ولم يعد من ذلك الوقت، لافتا إلى أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة منذ الأربعاء الماضي.
وأضاف أن شقيقه لا يعاني من أي أمراض وصحته جيدة ولا يوجد لديه أي خلافات عائلية أو مع أي طرف آخر، مناشدا المواطنين الاتصال على الرقم الآتي في حال وجود معلومات عنه (0770374617).
ولفت إلى أن شقيقه كان يرتدي عندما خرج آخر من المنزل (قميص أبيض وأسود، بنطال أبيض، وحذاء أسود).
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