 
الأحد 2024-11-17 11:18 ص
 

مناشدة بالبحث عن مسن ثمانيني مفقود في عمّان

ا
صورة المواطن المفقود كما وردت من ذويه
الأحد، 17-11-2024 10:03 ص

الوكيل الإخباري - ناشدت عائلة الحاج محمود حمد مصلح (84 عاما)، بالمساعدة في العثور عليه، بعد أن خرج فجر الجمعة الماضي من منزل نجله في منطقة الصويفية بالعاصمة عمّان، ولم يعد حتى هذه اللحظة. 

وقال نجله محمد لـ"الوكيل الإخباري"، إن والده يعاني من مرض الزهايمر الشديد ولا يستطيع تذكر أي تفاصيل أو أسماء عائلته، لكنه في نفس الوقت قادر على الحركة حيث شوهد آخر مرة عبر كاميرات المراقبة في محيط الدوار السابع.

اضافة اعلان

 

وبيّن أنه تم إبلاغ مديرية الأمن العام، ويجري البحث عنه حاليا في كل مكان وفي محيط المناطق التي شوهد فيها آخر مرة.

 

وناشد كل من يراه أو يعرف عنه أي معلومات إبلاغ أقرب مركز أمني أو الاتصال على الأرقام التالية:

محمد: 0791416107

عصام: 0799684868

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي (الانجليزي والرشادي).. أسعار ليرة الذهب في الاردن

طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق تؤوي نازحين

فلسطين مجزرة جديدة .. 50 شهيدا في عدوان إسرائيلي على بيت لاهيا

ا

أخبار محلية مناشدة بالبحث عن مسن ثمانيني مفقود في عمّان

أثر الحادث المروع على أحد السيارات

منوعات بينهم 6 من أسرة واحدة .. وفاة 10 في حادث مروري جنوب صنعاء

تعبيرية

أخبار محلية 22 طنا من الموز الإكوادوري يرد للسوق المركزي الأحد.. وهذا سعره!

ا

عربي ودولي ترودو يدعو إلى التعاون لإنهاء النزاع في أوكرانيا

يؤقؤ

أخبار الشركات البنك العربي يرعى برنامج "شهر الطفل العربي" في متحف الأطفال الأردن

قصف على الضاحية الجنوبية في بيروت

عربي ودولي غارات لم تهدأ .. إسرائيل تنذر ضاحية بيروت وتقصفها



 


الأكثر مشاهدة