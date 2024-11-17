مناشدة بالبحث عن مسن ثمانيني مفقود في عمّان

وقال نجله محمد لـ"الوكيل الإخباري"، إن والده يعاني من مرض الزهايمر الشديد ولا يستطيع تذكر أي تفاصيل أو أسماء عائلته، لكنه في نفس الوقت قادر على الحركة حيث شوهد آخر مرة عبر كاميرات المراقبة في محيط الدوار السابع.
-
أخبار متعلقة
-
22 طنا من الموز الإكوادوري يرد للسوق المركزي الأحد.. وهذا سعره!
-
تسرب 500 لتر من "التنر" بعد تصادم على طريق عمان التنموي
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الأحد (أسماء)
-
بـ 2.4 مليون دينار.. بدء المرحلة الرابعة لصرف مستحقات المنح والقروض الداخلية
-
الإماراتي الجافلة وملاحه اللتواني رودنيتسكي يتوجان بلقب باها الأردن العالمي
-
إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الحكومة تقر نظام ترخيص مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها في عمان
-
هنادي الطيب مديرة عامة لشركة البريد الأردني