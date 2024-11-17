مناشدة بالبحث عن مسن ثمانيني مفقود في عمّان

الوكيل الإخباري - ناشدت عائلة الحاج محمود حمد مصلح (84 عاما)، بالمساعدة في العثور عليه، بعد أن خرج فجر الجمعة الماضي من منزل نجله في منطقة الصويفية بالعاصمة عمّان، ولم يعد حتى هذه اللحظة.



وقال نجله محمد لـ"الوكيل الإخباري"، إن والده يعاني من مرض الزهايمر الشديد ولا يستطيع تذكر أي تفاصيل أو أسماء عائلته، لكنه في نفس الوقت قادر على الحركة حيث شوهد آخر مرة عبر كاميرات المراقبة في محيط الدوار السابع.

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وبيّن أنه تم إبلاغ مديرية الأمن العام، ويجري البحث عنه حاليا في كل مكان وفي محيط المناطق التي شوهد فيها آخر مرة.

وناشد كل من يراه أو يعرف عنه أي معلومات إبلاغ أقرب مركز أمني أو الاتصال على الأرقام التالية:





محمد: 0791416107