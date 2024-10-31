مناشدة بالبحث عن مصري مفقود في الأردن منذ 18 يوما

وقال عرفة لـ"الوكيل الإخباري"، إن شقيقه خرج في الساعة 6:30 صباحا للعمل في أحد البنوك حيث يعمل هناك في الصباح، ويعمل في أمانة عمّان في المساء، ولم يعد إلى المنزل منذ ذلك الوقت، حيث جرى إبلاغ مركز أمن الحسين بعد فقدانه بـ48 ساعة كما تم إبلاغ السفارة المصرية بالحادثة والتأكد من عدم مغادرته البلاد من خلال بيانات الإقامة والحدود.
وأضاف أن شقيقه لا يشكو من أي أمراض ولا علم لديه إن كان لديه أي خلافات مع أي طرف على حد تعبيره.
ودعا عرفة كل من يعرف أي معلومة أو شاهد شقيقه إلى الاتصال على الأرقام (0790445832) و(0778718323).
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