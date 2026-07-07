مناشدة بالبحث عن مفقودة ستينية في عمّان

الوكيل الإخباري - ناشد المواطن أحمد مصطفى زياده الأردنيين في البحث عن والدته هيام سميح (أم يزن زياده) المفقودة منذ صباح أمس الاثنين في العاصمة عمّان.

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وقال زيادة لـ"الوكيل الإخباري"، إن والدته (61 عاما) خرجت من منزلها صباح أمس الاثنين بضاحية الأمير حسن باتجاه بيت ابنتها مثل العادة في جبل الحسين لكنها لم تصل وهي لا تحمل هاتف محمول.