مناشدة بالبحث عن مفقودة ستينية في عمّان

الوكيل الإخباري -
ناشد المواطن أحمد مصطفى زياده الأردنيين في البحث عن والدته هيام سميح (أم يزن زياده) المفقودة منذ صباح أمس الاثنين في العاصمة عمّان.
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وقال زيادة لـ"الوكيل الإخباري"، إن والدته (61 عاما) خرجت من منزلها صباح أمس الاثنين بضاحية الأمير حسن باتجاه بيت ابنتها مثل العادة في جبل الحسين لكنها لم تصل وهي لا تحمل هاتف محمول.
وأضاف أن والدته لا تعاني من أي أمراض مزمنة، مناشدا كل من شاهدها أو لديه أي معلومات قد تساعد في الوصول إليها التواصل على الرقم 0780895554 أو على رقم الطوارئ 911 حيث جرى الإبلاغ عن فقدانها لدى الأجهزة الأمنية والمستشفيات.