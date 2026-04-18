السبت 2026-04-18 02:58 م

مناشدة للعثور على الشاب سيف الخوالدة المفقود بالطفيلة

الشاب المفقود كما وصلتنا من ذويه
 
السبت، 18-04-2026 11:26 ص

الوكيل الإخباري- ناشد المواطن صالح سليمان الخوالدة بالعثور على نجله سيف (22 عاما) المفقود منذ يوم الثلاثاء الماضي في قرية ضانا بمحافظة الطفيلة.

وقال المواطن صالح لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تقدم ببلاغ للمركز الأمني ولم يتم العثور عليه حتى الآن، لافتا إلى أنه من سكان منطقة القادسية بمحافظة الطفيلة.


ودعا أي شخص يعرف عنه أي معلومة أو يعثر عليه إلى الاتصال على الرقم (0776725232).

 
 


