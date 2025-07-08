مناشدة للعثور على ثمانيني مفقود في عمّان

وقال الدبش لـ"الوكيل الإخباري"، إن والده خرج من منزله في منطقة أبو علندا بالعاصمة في وقت مبكر صباحا، ولم يعد حتى الآن، لافتا إلى أنه كان يذهب في العادة إلى أولاده في عمّان أو ابنته في محافظة الزرقاء، وجرى إبلاغ المركز الأمني يوم السبت الماضي.
وأضاف أن والده يعاني من الزهايمر لكنه في أغلب الأوقات يتذكر ما يحدث معه وما يدور حوله، مؤكدا أنه جرى تحديد موقعه آخر مرة في منطقة وادي السير.
وناشد المواطنين الاتصال على الأرقام التالية أو إبلاغ أقرب مركز أمني في حال وجود معلومات عنه (0796620911) أو (078991632).
ولفت إلى أن والده كان يرتدي عندما خرج آخر من المنزل (شماغ أحمر، بدلة سوداء وحذاء أسود ويرتدي نظارة طبية).
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