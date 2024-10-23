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مناطق ستشهد انقطاعاً للتيار الكهربائي الأسبوع المقبل-أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 07:20 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركات الكهرباء عن اضطرارها لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في جرش وعجلون والمفرق والطفيلة الأسبوع المقبل لغايات أعمال صيانة.

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وذكرت الشركات المناطق المتضررة من الفصل، والأيام المحددة لذلك، وفقًا لكل إعلان مرفق أدناه:


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