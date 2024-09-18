 
الأربعاء 2024-09-18 09:16 ص
 
 

مناطق ستشهد انقطاع للتيار الكهربائي الأسبوع المقبل .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-09-2024 08:47 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن قطع للتيار الكهربائي يوم الإثنين القادم الموافق 23/09/2024 عن بعض المناطق في وادي الأردن من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ونصف مساءً ، وذلك لغايات إجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي .اضافة اعلان


كما أعلنت شركة كهرباء اربد عن قطع التيار الكهربائي في بعض مناطق المحافظة خلال أيام السبت من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً والأحد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ونصف مساءً والإثنين من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً لغايات إجراء صيانة على الخطوط الرئيسية .

وتاليا أسماء المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها:


Image1_92024188336274082691.jpg
Image2_92024188336274082691.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

عربي ودولي حسن نصرالله يوجه كلمة الخميس حول انفجارات "البيجر"

تعبيرية

خاص بالوكيل لا فواتير كهرباء في محافظات الشمال اعتبارا من الشهر المقبل

تعبيرية

أخبار محلية مناطق ستشهد انقطاع للتيار الكهربائي الأسبوع المقبل .. تفاصيل

تعبيرية

عربي ودولي رسالة نصية فجرت أجهزة "البيجر" في لبنان

أرشيفية

أخبار محلية وفاة وإصابة بتدهور مركبة قبل جسر النعيمة

وزارة التربية والتعليم

وظائف وزارة التربية والتعليم تدعو العشرات لحضور الامتحان التنافسي

شعار بنك الإسكان

أخبار الشركات بنك الإسكان يواصل تقديم الدعم لمشروع الزراعة المائية التابع لدار أبو عبدالله

تعبيرية

طب وصحة احذرها.. عادات يومية تهدد بالإصابة بالسكري



 


الأكثر مشاهدة