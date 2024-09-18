مناطق ستشهد انقطاع للتيار الكهربائي الأسبوع المقبل .. تفاصيل

كما أعلنت شركة كهرباء اربد عن قطع التيار الكهربائي في بعض مناطق المحافظة خلال أيام السبت من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً والأحد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ونصف مساءً والإثنين من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً لغايات إجراء صيانة على الخطوط الرئيسية .
وتاليا أسماء المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها:
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