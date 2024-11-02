مناطق متضررة بانقطاع التيار الكهربائي اليوم - أسماء

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الوكيل الإخباري- اعلنت شركة كهرباء اربد عزمها قطع التيار الكهربائي عن مناطق في جرش وعجلون جراء اعمال صيانة اليوم السبت .

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وحددت المناطق المتضررة بالفصل والاوقات وفقا للاعلان المرفق ادناه :



