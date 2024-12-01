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مناطق واسعة ستشهد انقطاعاً للمياه لمدة 72 ساعة اعتباراً من غدا الاثنين (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-12-2024 06:46 ص
الوكيل الإخباري-   تعتزم وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا والشركة المشغلة لخط مياه الديسي (ديواكو) إيقاف ضخ مياه الديسي  اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين الموافق 2 كانون الأول 2024 حتى الخميس 5 من الشهر ذاته، ولمدة 72 ساعة، لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل الشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي على عدد من مرافق منظومة مياه الديسي.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان سابق ، أن إجراء وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي يأتي بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة السنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه الى جميع المناطق والمشتركين، مبينة ان التوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على عدد من المناطق المحددة في محافظتي العاصمة عمّان والزرقاء.

ودعت الوزارة / سلطة المياه وشركة مياهنا المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد خلال الاسبوع الحالي، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجات المشتركين خلال فترة التوقف.

وأوضحت ان مشروع مياه الديسي هو مشروع تم بناؤه على نظام (BOT )، حيث تتولى الشركة المشغلة للمشروع اعمال تشغيل المشروع والمحافظة على كافة مرافق واجراء الصيانة الدورية اللازمة لغايات ضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال مدار العام.

وبينت الوزارة/ سلطة المياه وشركة مياهنا ان المناطق التي ستتأثر في كل من العاصمة عمان والزرقاء في منطقة الرصيفة هي على النحو التالي:

محافظة العاصمة عمّان
الرابية، أم أذينة، المدينة الرياضية، عرجان، طبربور (حي الشهيد الشمالي والجنوبي والقرطوعية)، تلاع العلي، جبل عمّان، اللويبدة، جبل القصور، جبل الحسين، قرية خالد، أبو صياح، المغيرات، المنارة، حي عدن، الحرشة، الصالحية، النصر، نادي السباق، حي عالية، الشميساني.

البيادر، دير غبار، الرونق، حي السهل، الجندويل، الكرسي، شفابدران، ياجوز، أجزاء من أبو نصير، ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة وحي الريّان، أم السماق، خلدا، عبدون، دابوق، حي الفضيلة، خلدا وحي البشائر، بعض أجزاء من صويلح، الروابي، دير غبار، الصويفية والدوار الخامس، ضاحية الإمام الغزالي، الفردوس.

مرج الحمام، الياسمين، البنيّات، المقابلين، الأشرفية، لواء ناعور، القويسمة، نزهة سحاب، أبو علندا، أم نوارة، سحاب، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الفيصلية، الرجم الشامي، المستندة، العبدلية، خشافية الدبايبة، خشافية الشوابكة، إسكان المرقب، الجويدة، خريبة السوق ،الزهور، اليادودة وجاوا، الحاتمية، اللبن، الطنيب ،اسكان الرحمانية، النقيرة ، البويضه ،أم بطمة ، ضاحية الحاج حسن ،أجزاء من لواء الجيزة.

محافظة الزرقاء

إسكان الأمير هاشم، التطوير، النقب، إسكان المعلمين، حي ابو غليون، الفاخوره ، جزء من حي الحسين والجندي.
 
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