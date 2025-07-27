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مناقشة الوضع المائي في المفرق

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جانب من اللقاء
 
الأحد، 27-07-2025 09:41 م

الوكيل الإخباري- ناقش محافظ المفرق فراس أبو الغنم خلال اجتماع عقد اليوم الأحد في دار المحافظة مع رئيس هيئة مديري شركة مياه اليرموك الدكتور أسامة المحيسن و مدير عام الشركة المهندس محمد العمايرة ومدير إدارة مياه المفرق المهندس عيد أبو عابد ومعنيين الوضع المائي في المحافظة.

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وكشف المحيسن خلال الاجتماع عن توجه الشركة لاستئجار آبار جديدة وإعادة تأهيل الآبار العاملة لزيادة كميات الضخ وتطبيق برنامج التوزيع بعدالة بين المواطنين.


وأكد أهمية متابعة شكاوى المواطنين والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات، مثمنا الدعم الذي يوليه محافظ المفرق والحكام الإداريين لخدمة المواطنين في محافظات الشمال.


من جانبه أشاد أبو الغنم بالدور الكبير الذي تقوم به شركة مياه اليرموك لخدمة المواطنين، داعيا إلى تفهم النقص بكميات المياه خلال الصيف الحالي في ظل تدني كميات المياه المنتجة من مصادرها وزيادة الطلب عليها ما يستوجب الحرص على كل قطرة وعدم إهدارها وتقنين استخداماتها .


وأكد أبو الغنم ضرورة حصول كل منطقة على حقها بعدالة من خلال الالتزام ببرنامج التوزيع المعتمد.

 
 
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