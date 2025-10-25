مناقشة ظاهرة التنمر والتعصب بمركز شابات إربد

وجاءت الورشة ضمن محور الشباب والأمن والسلم المجتمعي، حيث تناولت فيها المدربة أنعام بني ارشيد، تعريف العنف والتنمر، واستدلت على ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.
-
أخبار متعلقة
-
ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية
-
مستشفى الجامعة الاردنية يستضيف مبادرة إنسانيّة لضعاف السمع
-
عجلون: تعبيد طريق المشيرفة والصافح بكفرنجة
-
حملة للتبرع بالدم في بيت يافا
-
بلدية الوسطية تنهي المرحلة الأولى من مشروع متنزه الخراج الوطني
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
أمانة عمان تنظم جولات في باص عمان المكشوف
-
الديوان الملكي يعزي آل العثمان