السبت 2025-10-25 10:41 م
 

مناقشة ظاهرة التنمر والتعصب بمركز شابات إربد

اربد
إربد
 
السبت، 25-10-2025 08:16 م

الوكيل الإخباري-  نظم مركز شابات إربد النموذجي اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان "كيفية التصدي للتنمر والتعصب في الجامعات بين الطلاب"، بمشاركة 17 شابة من منتسبات المركز، ضمن الفئة العمرية من 16–18 عاماً.

وجاءت الورشة ضمن محور الشباب والأمن والسلم المجتمعي، حيث تناولت فيها المدربة أنعام بني ارشيد، تعريف العنف والتنمر، واستدلت على ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

 
 
