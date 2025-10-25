مناقشة ظاهرة التنمر والتعصب بمركز شابات إربد

الوكيل الإخباري- نظم مركز شابات إربد النموذجي اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان "كيفية التصدي للتنمر والتعصب في الجامعات بين الطلاب"، بمشاركة 17 شابة من منتسبات المركز، ضمن الفئة العمرية من 16–18 عاماً.

