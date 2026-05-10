منتخبات عالمية تكشف قمصان كأس العالم 2026 مبكراً.. والأردنيون ينتظرون قميص “النشامى”

الوكيل الإخباري- في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الرياضي الأردني الإعلان الرسمي عن قميص منتخب الأردن لكرة القدم الخاص بـكأس العالم 2026، بدأت عدة منتخبات عالمية منذ أشهر الكشف عن أطقمها الرسمية ضمن استعداداتها المبكرة للبطولة.





وتُقام النسخة المقبلة من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 48 منتخباً، خلال الفترة من 11 حزيران حتى 19 حزيران 2026، في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



ورغم أهمية المشاركة التاريخية الأولى لمنتخب الأردن، وقبل شهر فقط من انطلاق كأس العالم، لا يزال القميص الرسمي لـ"النشامى" غير معلن حتى الآن، وسط ترقب جماهيري واسع لظهوره قبل انطلاق البطولة.



في المقابل، كشفت شركات ملابس رياضية عالمية، خلال الأشهر الماضية، عن أطقم عدد كبير من المنتخبات المشاركة، ضمن حملات تسويقية مبكرة مرتبطة بالمونديال، شملت منتخبات بارزة مثل إنجلترا وفرنسا والبرازيل وكرواتيا.



كما أعلنت عدة اتحادات كروية عربية رسمياً عن قمصان منتخباتها، من بينها قطر والسعودية والجزائر، ضمن التحضيرات الإعلامية والتسويقية المبكرة للبطولة.



وبحسب تقارير رياضية متخصصة في أطقم المنتخبات، فإن وتيرة إطلاق القمصان الرسمية أو تسريباتها الترويجية ارتفعت منذ أشهر، مع دخول الشركات الراعية في حملات تسويق موسعة مرتبطة بكأس العالم 2026، سواء عبر الإعلانات الرسمية أو المنصات الرقمية.



ويأتي ذلك في وقت لم يُعلن فيه الاتحاد الأردني لكرة القدم حتى الآن عن القميص الرسمي الذي سيخوض به المنتخب أول مشاركة تاريخية له في كأس العالم، رغم حالة الترقب الكبيرة من الجماهير الأردنية لهذا الحدث غير المسبوق.





