منتخب السلة يختتم الدور الأول بفوز على العراق

وقدم المنتخب الوطني أداءً مميزًا على مدار المباراة، وفرض أفضليته في مختلف فتراتها، لينجح في حسم المواجهة بفارق 39 نقطة، مختتمًا مشواره في الدور الأول بانتصار مستحق.
وكان المنتخب الوطني ضمن تأهله إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2027 قبل هذه المباراة، ليختتم منافسات الدور الأول بفوز جديد يعزز نتائجه قبل انطلاق المرحلة المقبلة من التصفيات.
ويواصل المنتخب الوطني مشواره في الدور الثاني، ضمن سعيه للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027.
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