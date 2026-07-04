منتخب السلة يختتم الدور الأول بمواجهة العراق غداً

08:54 ص

الوكيل الإخباري- يختتم المنتخب الوطني لكرة السلة، مساء غد الأحد، مشواره في الدور الأول من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027، عندما يلتقي نظيره العراقي عند الساعة 7:30 مساءً على صالة الأرينا بمدينة الحسين للشباب في عمّان. اضافة اعلان





وكان المنتخب الوطني قد حسم تأهله إلى الدور الثاني من التصفيات، عقب فوزه على نظيره العراقي في لقاء الذهاب، ضمن منافسات المجموعة، في حين واصل مشاركته بخوض مباريات النافذة الحالية وفق برنامج التصفيات المعتمد.



ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ختام الدور الأول، ومواصلة جاهزيته الفنية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من التصفيات، وسط الدعم الجماهيري.



وتأتي المباراة ضمن برنامج التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027، والتي تقام بنظام الذهاب والإياب ضمن المجموعات القارية.









