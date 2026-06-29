منتخب السلة يكتسح العراق ويحافظ على صدارة مجموعته في تصفيات المونديال

10:27 م

الوكيل الإخباري- حقق المنتخب الوطني لكرة السلة فوزًا كبيرًا على نظيره العراقي بنتيجة 108-59، في المباراة المؤجلة من النافذة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027، ليواصل سلسلة انتصاراته ويحافظ على العلامة الكاملة. اضافة اعلان





ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى 8 نقاط من أربع مباريات، محققًا أربعة انتصارات متتالية دون أي خسارة، ليواصل صدارة المجموعة الثالثة، متقدمًا على المنتخب الإيراني، صاحب المركز الثاني، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المنتخب السوري المركز الثالث برصيد 5 نقاط، والمنتخب العراقي المركز الرابع برصيد 4 نقاط.



وأقيمت المباراة المؤجلة بالتزامن مع انطلاق منافسات النافذة الثالثة، بعد أن كانت قد أُرجئت سابقًا بقرار من الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA).



وفرض المنتخب الوطني أفضليته على مجريات اللقاء منذ بدايته، وقدم أداءً قويًا على الصعيدين الدفاعي والهجومي، لينجح في توسيع الفارق تدريجيًا ويحسم المواجهة بفارق 49 نقطة، مؤكدًا جاهزيته لمواصلة مشواره في التصفيات.



ويواصل المنتخب الوطني، بهذا الفوز، تعزيز حظوظه في بلوغ الدور الثاني من التصفيات، قبل أن يواجه منتخبي إيران والعراق يومي 2 و5 تموز المقبل، ضمن منافسات النافذة الثالثة، في صالة الأرينا بمدينة الحسين للشباب.



ويشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2027 16 منتخبًا موزعين على أربع مجموعات، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني، باستثناء المجموعة التي تضم قطر، مستضيفة البطولة، حيث يتأهل منها منتخبان فقط.



وفي الدور الثاني، تُوزَّع المنتخبات الـ12 المتأهلة على مجموعتين، تضم كل منهما ستة منتخبات، مع احتساب نتائج الدور الأول، ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل منتخب يحتل المركز الرابع، لتنضم هذه المنتخبات إلى قطر المتأهلة مباشرة بصفتها الدولة المستضيفة.





