الإثنين 2026-07-27 11:44 ص

منتخب الشباب يلتقي نظيره المصري وديا غدا

منتخب الشباب يلتقي نظيره المصري وديا غدا
منتخب الشباب يلتقي نظيره المصري وديا غدا
 
الإثنين، 27-07-2026 10:15 ص
الوكيل الإخباري-  يلتقي المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم ، نظيره المصري يوم غد الثلاثاء، في مباراة ودية تقام في العاصمة المصرية القاهرة.اضافة اعلان


ويتجدد اللقاء وديا بين المنتخبين الشقيقين يوم 31 الحالي، في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب الوطني للشباب في مصر، استعدادا للتصفيات الآسيوية.

وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 24 لاعبا هم: محمد اللطايفة، محمد الشلول، قصي الحلاحلة، عمر الخطيب، إياد العماوي، ناصر الدجاني، أحمد ابو كوش، قيس الشواشرة، فيصل اللوزي، محمد ابو رمح، عهد الشحادات، سعود أبو زيد، مالك البستنجي، علي النعيمي، أديب رمضان، خزرج القاسم، قصي عامر، حسين الذيابات، محمد البيطار، الزين عودة، عاصم أبو عياش، محمد هندومة، مهند مصطفى ومحمد أبو الغنم.

ويأتي المعسكر في إطار استعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية، حيث يشارك بالمنافسات لحساب المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات طاجيكستان، البحرين وأفغانستان التي تقام خلال الفترة من 31 آب وحتى 6 أيلول المقبلين بنظام التجمع في البحرين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية مشروع مواقف ذكية جديدة في عمّان لربط المركبات الخاصة بالباص سريع التردد

شثبق

المرأة والجمال مجوهرات صيف 2026 تستلهم سحر البحر والأجواء الاستوائية - صور

وزارة الزراعة

أخبار محلية زراعة الأغوار الشمالية تدعو مربي النحل إلى اتباع الإرشادات خلال موجة الحر

سيب

تكنولوجيا دراسة تكشف دور الرياضات الإلكترونية في تقوية القدرات الذهنية

العثور على جثة مجندة داخل قاعدة عسكرية .. والشرطة العسكرية تفتح تحقيقًا

عربي ودولي العثور على جثة مجندة داخل قاعدة عسكرية .. والشرطة العسكرية تفتح تحقيقًا

ارتفاع مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن إلى 71% خلال عام

أخبار محلية ارتفاع مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن إلى 71% خلال عام

sdf

طب وصحة اختصاصية تغذية تكشف فوائد الرمان عند تناوله يوميًا

الأمن يحذر المواطنين من ارتكاب هذه الأفعال خلال المناسبات والاحتفالات

أخبار محلية الأمن يحذر المواطنين من ارتكاب هذه الأفعال خلال المناسبات والاحتفالات



 
 






الأكثر مشاهدة

 