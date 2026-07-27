منتخب الشباب يلتقي نظيره المصري وديا غدا

ويتجدد اللقاء وديا بين المنتخبين الشقيقين يوم 31 الحالي، في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب الوطني للشباب في مصر، استعدادا للتصفيات الآسيوية.
وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 24 لاعبا هم: محمد اللطايفة، محمد الشلول، قصي الحلاحلة، عمر الخطيب، إياد العماوي، ناصر الدجاني، أحمد ابو كوش، قيس الشواشرة، فيصل اللوزي، محمد ابو رمح، عهد الشحادات، سعود أبو زيد، مالك البستنجي، علي النعيمي، أديب رمضان، خزرج القاسم، قصي عامر، حسين الذيابات، محمد البيطار، الزين عودة، عاصم أبو عياش، محمد هندومة، مهند مصطفى ومحمد أبو الغنم.
ويأتي المعسكر في إطار استعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية، حيث يشارك بالمنافسات لحساب المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات طاجيكستان، البحرين وأفغانستان التي تقام خلال الفترة من 31 آب وحتى 6 أيلول المقبلين بنظام التجمع في البحرين.
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