الأربعاء 2025-11-12 08:28 م
 

منتخب الكراتيه يضيف ميدالية فضية وبرونزيتين في دورة ألعاب التضامن الاسلامي
 
الأربعاء، 12-11-2025 08:13 م
الوكيل الإخباري-   حقق المنتخب الوطني للكراتيه اليوم الأربعاء، 3 ميداليات (فضية وبرونزيتين)، في إطار منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا في السعودية.اضافة اعلان


وجاءت الميدالية الفضية عن طريق عبدالرحمن المصاطفة الذي خسر النهائي أمام السعودي محمد عسيري، وحققت لاعبتا المنتخب الوطني جود الضروس ويارا ناصر ميداليتان برونزيتان.
 
 
