منتخب الناشئين لكرة السلة ينعش آماله الآسيوية بفوز على العراق

الوكيل الإخباري- أنعش المنتخب الوطني لكرة السلة للناشئين تحت 18 عاماً آماله في بلوغ نهائيات كأس آسيا، بعدما تغلب على نظيره العراقي بنتيجة (81-63)، في المباراة التي جرت اليوم الخميس على صالة الأرينا بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات تصفيات غرب آسيا المؤهلة للنهائيات.

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وقدم المنتخب الوطني أداءً مميزاً على مدار فترات المباراة، ونجح في فرض أفضليته الفنية، لينهي المواجهة بفارق 18 نقطة، محققاً فوزاً مهماً في مشواره بالتصفيات التي تستضيفها العاصمة عمان.



وتقام التصفيات بمشاركة منتخبات الأردن ولبنان وسوريا والعراق، وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يخوض كل منتخب ثلاث مباريات، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس آسيا تحت 18 عاماً، المقررة إقامتها في مدينة أحمد آباد الهندية خلال الفترة من 13 إلى 23 آب المقبل، وفق نظام التأهل المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA).