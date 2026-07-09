منتخب الناشئين لكرة السلة ينعش آماله الآسيوية بفوز على العراق

وقدم المنتخب الوطني أداءً مميزاً على مدار فترات المباراة، ونجح في فرض أفضليته الفنية، لينهي المواجهة بفارق 18 نقطة، محققاً فوزاً مهماً في مشواره بالتصفيات التي تستضيفها العاصمة عمان.
وتقام التصفيات بمشاركة منتخبات الأردن ولبنان وسوريا والعراق، وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يخوض كل منتخب ثلاث مباريات، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس آسيا تحت 18 عاماً، المقررة إقامتها في مدينة أحمد آباد الهندية خلال الفترة من 13 إلى 23 آب المقبل، وفق نظام التأهل المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA).
ويختتم المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره اللبناني بعد غد السبت، في لقاء يتطلع من خلاله إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحسم بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية.
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