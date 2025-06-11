منتخب النشامى يحتفل بالتأهل إلى كأس العالم

الوكيل الإخباري- - اختتم المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم مشواره في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رغم خسارته أمام نظيره العراقي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ستاد عمّان الدولي.

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وامتلأت مدرجات ستاد عمان الدولي، بالجماهير الأردنية التي حرصت على مؤازرة المنتخب الوطني ومشاركته فرحة التأهل الرسمي إلى نهائيات كأس العالم، والذي تحقق منذ الجولة الماضية، ليكون هذا اللقاء بمثابة مسك الختام لمسيرة ناجحة توجت بإنجاز تاريخي للكرة الأردنية.



وعقب نهاية اللقاء، نظّم الاتحاد الأردني لكرة القدم حفلاً تكريميًا للاعبي المنتخب الوطني "النشامى" بمناسبة تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2026، في إنجاز تاريخي طال انتظاره، ويعكس تطور الكرة الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي.



وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب الأردني التصفيات في المركز الثاني ضمن مجموعته برصيد 16 نقطة، خلف كوريا الجنوبية المتصدرة بـ22 نقطة، فيما رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث.