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منتخب النشامى يحتفل بالتأهل إلى كأس العالم

منتخب النشامى يحتفل بالتأهل إلى كأس العالم
الجماهير الاردنية
 
الأربعاء، 11-06-2025 12:22 ص

الوكيل الإخباري-   - اختتم المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم مشواره في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رغم خسارته أمام نظيره العراقي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ستاد عمّان الدولي.

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وامتلأت مدرجات ستاد عمان الدولي، بالجماهير الأردنية التي حرصت على مؤازرة المنتخب الوطني ومشاركته فرحة التأهل الرسمي إلى نهائيات كأس العالم، والذي تحقق منذ الجولة الماضية، ليكون هذا اللقاء بمثابة مسك الختام لمسيرة ناجحة توجت بإنجاز تاريخي للكرة الأردنية.


وعقب نهاية اللقاء، نظّم الاتحاد الأردني لكرة القدم حفلاً تكريميًا للاعبي المنتخب الوطني "النشامى" بمناسبة تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2026، في إنجاز تاريخي طال انتظاره، ويعكس تطور الكرة الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي.


وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب الأردني التصفيات في المركز الثاني ضمن مجموعته برصيد 16 نقطة، خلف كوريا الجنوبية المتصدرة بـ22 نقطة، فيما رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث.


ويمثل تأهل المنتخب الأردني إلى كأس العالم 2026 خطوة مفصلية في مسيرته الرياضية، ومحطة مهمة تعكس تطور اللعبة في الأردن، وتشكل حافزًا إضافيًا لمواصلة العمل استعدادًا للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير.

 
gnews

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