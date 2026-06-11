منتخب النشامى يستقر في المركز 63 عالميا في تصنيف "فيفا"

الوكيل الإخباري- استقرّ المنتخب الوطني لكرة القدم (النشامى) في المركز 63 عالميا، وذلك بحسب التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس.

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وعلى الصعيد العالمي، تقدم المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم مركزين، ليصبح في المركز الأول عالميًا، فيما استقرت إسبانيا بالمركز الثاني، وتراجع المنتخب الفرنسي للمركز الثالث.