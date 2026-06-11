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منتخب النشامى يستقر في المركز 63 عالميا في تصنيف "فيفا"

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أرشيفية
 
الخميس، 11-06-2026 09:43 م

الوكيل الإخباري- استقرّ المنتخب الوطني لكرة القدم (النشامى) في المركز 63 عالميا، وذلك بحسب التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس.

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وعلى الصعيد العالمي، تقدم المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم مركزين، ليصبح في المركز الأول عالميًا، فيما استقرت إسبانيا بالمركز الثاني، وتراجع المنتخب الفرنسي للمركز الثالث.


ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الأرجنتيني في 28 من الشهر الحالي، في منافسات كأس العالم 2026، حيث يلعب منتخب النشامى في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والنمسا والجزائر.

 
 


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