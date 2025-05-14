منتدى إقليمي حول مستقبل التربية والتعليم في الأردن

الوكيل الإخباري- نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، المنتدى الإقليمي حول "مستقبل التربية والتعليم في الأردن"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس، ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.

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