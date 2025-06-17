الثلاثاء 2025-06-17 05:46 م
 

منتدى الأردن لحوار السياسات يشيد بخطاب الملك

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 17-06-2025 05:03 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات، الدكتور حميد البطاينة، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام البرلمان الأوروبي، قدم صوتا عربيا صادقا ومسؤولا، نقل من خلاله معاناة الشعوب، وعبر عن الضمير الإنساني في مواجهة الظلم والانتهاك.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للمنتدى، أوضح البطاينة، أن كلمة الملك جسدت ثوابت الأردن الراسخة في الدفاع عن الحق الفلسطيني، وإدانة ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية من ممارسات تناقض القانون الدولي والقيم الإنسانية، مثمنا الخطاب الذي تميز برؤية استراتيجية ثاقبة حذر فيها جلالته من اتساع رقعة التصعيد العسكري في المنطقة.


وأشار إلى تأكيد الملك أن السلام مسار يتطلب الشجاعة والإرادة، مشددا على الدور الأوروبي المنتظر في صناعة التوازن، ومجددا التزام الأردن الراسخ بالوقوف إلى جانب الشركاء في سبيل الأمن والاستقرار العالمي.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة المياه

أخبار محلية وزير المياه : الفوترة الشهرية خفضت الهدر المائي

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية قريباً "عيون الصقر" إنتاج القوات المسلحة الأردنية

مديرية الأمن العام تدعو لتجنب المناطق المفتوحة خلال إطلاق صافرات الإنذار

أخبار محلية اطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن

صافرات الإنذار في العاصمة عمان

أخبار محلية إطلاق صافرات الإنذار في جميع المحافظات لتحذير المواطنين

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية منتدى الأردن لحوار السياسات يشيد بخطاب الملك

هيئة شباب كلنا الأردن

أخبار محلية لقاء توعوي في الطفيلة حول الكشف المبكر عن السرطان

بلدية بيرين

أخبار محلية بلدية بيرين ومؤسسة "سواء" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التمكين السياسي

جامعة اليرموك

أخبار محلية مجمع اللغة العربية يبدأ فعاليات موسمه الثقافي



 
 





الأكثر مشاهدة