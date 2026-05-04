منتدى الاتصال الحكومي يستضيف رئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الثلاثاء

الإثنين، 04-05-2026 12:30 م

الوكيل الإخباري- يعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة ورئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / الرئيس التنفيذي لارا الخطيب لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تطور قطاع الاتصالات"، وذلك عند الساعة الواحدة من ظهر الثلاثاء في الوزارة.

ويتناول اللقاء محاور تنظيم أسواق وخدمات الاتصالات والتحول الرقمي وإدارة وتطوير موارد وبنية الاتصالات الوطنية وتمكين التقنيات المتقدمة ونماذج الأعمال الناشئة وحماية المستخدمين وتطوير أدوات التنظيم الذكي المبني على البيانات. ودعت الوزارة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء إلى الحضور قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.

 
 


