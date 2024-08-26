منتدى الاتصال الحكومي يستضيف مدير الغذاء والدواء

الوكيل الإخباري- يعقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء بعنوان: “الأمن الغذائي والدوائي… الإنجازات والتحديات”.

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