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منتدى الاتصال الحكومي يستضيف مدير الغذاء والدواء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الإثنين، 26-08-2024 06:23 م

الوكيل الإخباري-   يعقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء بعنوان: “الأمن الغذائي والدوائي… الإنجازات والتحديات”.

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويستضيف المسؤولين للحديث مع وسائل الإعلام حول القضايا والمواضيع العامة.

 
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