الإثنين 2025-11-03 12:59 م
 

منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام وزارة التربية والتعليم

مبنى وزارة الاتصال الحكومي.
الإثنين، 03-11-2025 11:28 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة والأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان " التربية والتعليم إنجازات وتطوير" عند الساعة الواحدة من ظهر الثلاثاء في مقر وزارة الاتصال الحكومي.اضافة اعلان


ويتناول اللقاء محاور جهود وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي الحالي والأبنية المدرسية الجديدة وخطة وخطتها في التوسع في الأبنية المدرسية والتحول الرقمي في الوزارة وما تم تقديمه من امتيازات للمعلمين وبرنامج بيتك.

ودعت الوزارة، الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة، الراغبين بحضور اللقاء، الى التواجد في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.
 
 
