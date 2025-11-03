منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام وزارة التربية والتعليم

ويتناول اللقاء محاور جهود وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي الحالي والأبنية المدرسية الجديدة وخطة وخطتها في التوسع في الأبنية المدرسية والتحول الرقمي في الوزارة وما تم تقديمه من امتيازات للمعلمين وبرنامج بيتك.
ودعت الوزارة، الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة، الراغبين بحضور اللقاء، الى التواجد في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.
