منتدى التواصل الحكومي يستضيف الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية اليوم

08:10 ص

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الوكيل الإخباري- يعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة والأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية" وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال الحكومي. اضافة اعلان





ويتناول اللقاء عمل الهيئة ضمن الجهود الإغاثية الأردنية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة برا وجوا والمشاريع التي تقدمها الهيئة خارج الأردن وجهودها في دعم المبادرات الخيرية والتنموية داخل الأردن.



ودعت وزارة الاتصال الحكومي، الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل 15 دقيقة من موعد اللقاء، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.