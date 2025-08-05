منتدى التواصل الحكومي يستضيف الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية اليوم

ويتناول اللقاء عمل الهيئة ضمن الجهود الإغاثية الأردنية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة برا وجوا والمشاريع التي تقدمها الهيئة خارج الأردن وجهودها في دعم المبادرات الخيرية والتنموية داخل الأردن.
ودعت وزارة الاتصال الحكومي، الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل 15 دقيقة من موعد اللقاء، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
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