منتدى التواصل الحكومي يستضيف الثلاثاء المدير التنفيذي لمهرجان جرش

ويتطرق اللقاء إلى الحديث عن الجهوزية الفنية واللوجستية الخاصة بإقامة مهرجان جرش في نسخته الأربعين والذي يعد أحد أبرز الفعاليات الثقافية في الأردن حيث يجسد مكانته كمنصة لتعزيز الثقافة والفنون وإبراز الهوية الحضارية للمملكة.
ودعت الوزارة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء إلى الحضور قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
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