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منتدى التواصل الحكومي يستضيف الثلاثاء المدير التنفيذي لمهرجان جرش

يعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش المستشار يزن الخضير، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء بمقر وزارة الاتص
ارشيفية
 
الإثنين، 20-07-2026 03:55 م
الوكيل الإخباري-   يعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش المستشار يزن الخضير، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء بمقر وزارة الاتصال الحكومي.اضافة اعلان


ويتطرق اللقاء إلى الحديث عن الجهوزية الفنية واللوجستية الخاصة بإقامة مهرجان جرش في نسخته الأربعين والذي يعد أحد أبرز الفعاليات الثقافية في الأردن حيث يجسد مكانته كمنصة لتعزيز الثقافة والفنون وإبراز الهوية الحضارية للمملكة.

ودعت الوزارة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء إلى الحضور قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
 
 


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يعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش المستشار يزن الخضير، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء بمقر وزارة الاتص

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف الثلاثاء المدير التنفيذي لمهرجان جرش

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