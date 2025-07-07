منتدى التواصل الحكومي يستضيف المديرة العامة للإسكان والتطوير الحضري

ويتناول اللقاء عدة محاور منها، البدء بإجراءات تخصيص 1039 قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في محافظات المملكة من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بخصومات تصل إلى 50 بالمئة مقارنة بالقطع المماثلة لقيمتها السوقية، وحول الأجندة الحضرية الجديدة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء والمشاريع والخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة في جميع المحافظات، وأبرز إنجازاتها في الأعوام الأخيرة وضمن محاور عملها المختلفة، وكذلك الحديث عن أولويات المؤسسة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2025 وآخر المستجدات على برنامج أراضي الخزينة.
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