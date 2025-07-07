منتدى التواصل الحكومي يستضيف المديرة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والمديرة العامة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، لقاءً إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "مسيرة متواصلة في خدمة الإنسان والمكان" وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر غد الثلاثاء.

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