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منتدى التواصل الحكومي يستضيف المديرة العامة للإسكان والتطوير الحضري

وزارة الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
 
الإثنين، 07-07-2025 01:14 م

الوكيل الإخباري-    يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والمديرة العامة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، لقاءً إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "مسيرة متواصلة في خدمة الإنسان والمكان" وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر غد الثلاثاء.

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ويتناول اللقاء عدة محاور منها، البدء بإجراءات تخصيص 1039 قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في محافظات المملكة من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بخصومات تصل إلى 50 بالمئة مقارنة بالقطع المماثلة لقيمتها السوقية، وحول الأجندة الحضرية الجديدة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء والمشاريع والخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة في جميع المحافظات، وأبرز إنجازاتها في الأعوام الأخيرة وضمن محاور عملها المختلفة، وكذلك الحديث عن أولويات المؤسسة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2025 وآخر المستجدات على برنامج أراضي الخزينة.

 
 
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