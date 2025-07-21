منتدى التواصل الحكومي يستضيف المدير التنفيذي لمهرجان جرش

ويتناول اللقاء الحديث عن فعاليات المهرجان الذي يجسد أهمية حقيقية تتجاوز الترفيه إلى تمكين المجتمعات اقتصادياً وسياحياً وتراثياً بما يخدم التنمية المستدامة، بالإضافة الى تناول تفاصيل برنامج المهرجان في فعالياته التي تعكس التنوع الثقافي والفني التي ستشهد أكثر من 450 فعالية بمشاركة أكثر من 34 دولة.
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