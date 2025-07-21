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منتدى التواصل الحكومي يستضيف المدير التنفيذي لمهرجان جرش

وزارة الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
 
الإثنين، 21-07-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري-    يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة والرئيس التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان " مهرجان جرش .. الأصالة والاستمرارية " عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

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ويتناول اللقاء الحديث عن فعاليات المهرجان الذي يجسد أهمية حقيقية تتجاوز الترفيه إلى تمكين المجتمعات اقتصادياً وسياحياً وتراثياً بما يخدم التنمية المستدامة، بالإضافة الى تناول تفاصيل برنامج المهرجان في فعالياته التي تعكس التنوع الثقافي والفني التي ستشهد أكثر من 450 فعالية بمشاركة أكثر من 34 دولة.

 
 
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