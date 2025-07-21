منتدى التواصل الحكومي يستضيف المدير التنفيذي لمهرجان جرش

الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة والرئيس التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان " مهرجان جرش .. الأصالة والاستمرارية " عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

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