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منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس مجلس إدارة البريد

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الإثنين، 05-05-2025 03:22 م

الوكيل الإخباري-   يعقد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "الأردن مركز عربي إقليمي للتجارة الإلكترونية" في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

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ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات تتناول التحول الرقمي في شركة البريد، والخدمات المالية والإلكترونية التي تقدمها، إلى جانب الحديث حول أكاديمية البريد الأردني.

 
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