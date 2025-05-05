منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس مجلس إدارة البريد

الوكيل الإخباري- يعقد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "الأردن مركز عربي إقليمي للتجارة الإلكترونية" في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

اضافة اعلان