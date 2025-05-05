منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس مجلس إدارة البريد

ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات تتناول التحول الرقمي في شركة البريد، والخدمات المالية والإلكترونية التي تقدمها، إلى جانب الحديث حول أكاديمية البريد الأردني.
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