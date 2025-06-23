منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني

الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (تحديات الأجواء الإقليمية وتأمين حركة الملاحة الجوية) وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

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