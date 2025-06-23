الإثنين 2025-06-23 03:06 م
 

منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني

وزارة الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
 
الإثنين، 23-06-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-    يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (تحديات الأجواء الإقليمية وتأمين حركة الملاحة الجوية) وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

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ويتمحور اللقاء حول محاور إدارة الأجواء الأردنية في ظل التحديات الحالية وأثر التحديات الحالية على الحركة الجوية وحقوق المسافرين ومسؤوليات الشركات.

 
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