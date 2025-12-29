منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الأوراق المالية

الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي ورئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (تطوير سوق رأس المال) وذلك عند الحادية عشرة والنصف من ظهر يوم غد الثلاثاء، في وزارة الاتصال الحكومي.

ويتناول اللقاء أبرز ملامح استراتيجية هيئة الأوراق المالية وخطوات الهيئة العملية لتطوير سوق رأس المال.