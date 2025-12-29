الإثنين 2025-12-29 03:30 م

منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الأوراق المالية

مبنى وزارة الاتصال الحكومي.
الإثنين، 29-12-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري-   يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي ورئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (تطوير سوق رأس المال) وذلك عند الحادية عشرة والنصف من ظهر يوم غد الثلاثاء، في وزارة الاتصال الحكومي.

ويتناول اللقاء أبرز ملامح استراتيجية هيئة الأوراق المالية وخطوات الهيئة العملية لتطوير سوق رأس المال.


ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء، إلى الحضور لمقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.

 
 


