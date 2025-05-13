منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأربعاء

07:53 م

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الوكيل الإخباري- يعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار لقاءً إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "هيئة الخدمة والإدارة العامة في عامها الثاني.. الإنجازات والتطلعات" وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر الأربعاء. اضافة اعلان





ويتناول اللقاء دور الهيئة في قيادة التحديث في القطاع العام من خلال تطوير سياسات إدارة الموارد البشرية وتعزيز الشفافية والكفاءة في التوظيف وبناء منظومة حديثة ترتكز على الكفايات والتميز.



كما يستعرض أبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة منها مركز تقييم الكفايات ومنصة التوظيف الذكي ومبادرات تعزيز الثقافة المؤسسية، وذلك ضمن رؤية شاملة لإعادة بناء الثقة في الجهاز الحكومي.



ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور إلى مقرها قبل 20 دقيقة من موعد اللقاء، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.