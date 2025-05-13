الثلاثاء 2025-05-13 09:09 م
 

منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأربعاء

شعار منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي
شعار منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي
 
الثلاثاء، 13-05-2025 07:53 م
الوكيل الإخباري-   يعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار لقاءً إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "هيئة الخدمة والإدارة العامة في عامها الثاني.. الإنجازات والتطلعات" وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر الأربعاء.اضافة اعلان


ويتناول اللقاء دور الهيئة في قيادة التحديث في القطاع العام من خلال تطوير سياسات إدارة الموارد البشرية وتعزيز الشفافية والكفاءة في التوظيف وبناء منظومة حديثة ترتكز على الكفايات والتميز.

كما يستعرض أبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة منها مركز تقييم الكفايات ومنصة التوظيف الذكي ومبادرات تعزيز الثقافة المؤسسية، وذلك ضمن رؤية شاملة لإعادة بناء الثقة في الجهاز الحكومي.

ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور إلى مقرها قبل 20 دقيقة من موعد اللقاء، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.
 
gnews

أحدث الأخبار

مطار دمشق الدولي

عربي ودولي الأمم المتحدة ترحب بتصريحات ترامب بشأن وقف العقوبات على سوريا

غزة

فلسطين إصابة 3 صحفيين في القصف الإسرائيلي على المستشفى الأوروبي بغزة

أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري.

عربي ودولي وزير الخارجية السوري: إعلان ترامب رفع العقوبات يمثل نقطة تحول للشعب السوري

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الاردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا

ارشيفية

فلسطين 16 شهيدا و70 مصابا في قصف إسرائيلي على المستشفى الأوروبي في غزة

ترامب

عربي ودولي من السعودية.. ترامب يهدد بدفع إيران إلى الإفلاس

الرئيس الأميريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: زيارتي للسعودية تضيف تريليون دولار من الاستثمارات لأميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي ترامب يقرر رفع العقوبات عن سوريا



 
 





الأكثر مشاهدة