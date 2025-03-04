 
الثلاثاء 2025-03-04 04:03 م
 

منتدى التواصل الحكومي يستضيف غدا مدير "النقل البري" بالوكالة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الثلاثاء، 04-03-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-   يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام للحديث عن مشروع تطوير النقل العام بين المدن الرئيسية والعاصمة عمان وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بقطاع النقل البري وذلك عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الاربعاء.

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ويناقش اللقاء أثر المشروع في الإسهام بمعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل العام مثل عدم انتظام الرحلات وغياب مواعيد محددة للترددات والازدحامات والثقة بنظام نقل عام يمكن الاعتماد عليه.
كما يتطرق اللقاء إلى حملة "الانطلاق على الوقت" التي جاءت ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي سيتم تنفيذه بدعم حكومي بهدف احداث نقلة نوعية في خدمات الركاب من خلال تحسين مستوى الخدمة.


كما سيتم الحديث حول قرار مجلس الوزراء لإنشاء صندوق دعم نقل الركاب وتقديم دعم للمشغلين بسبب عدم قدرة المشغلين على الالتزام بمتطلبات التشغيل وخطة هيئة النقل البري خلال شهر رمضان المبارك.

 
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