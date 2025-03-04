منتدى التواصل الحكومي يستضيف غدا مدير "النقل البري" بالوكالة

ويناقش اللقاء أثر المشروع في الإسهام بمعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل العام مثل عدم انتظام الرحلات وغياب مواعيد محددة للترددات والازدحامات والثقة بنظام نقل عام يمكن الاعتماد عليه.
كما يتطرق اللقاء إلى حملة "الانطلاق على الوقت" التي جاءت ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي سيتم تنفيذه بدعم حكومي بهدف احداث نقلة نوعية في خدمات الركاب من خلال تحسين مستوى الخدمة.
كما سيتم الحديث حول قرار مجلس الوزراء لإنشاء صندوق دعم نقل الركاب وتقديم دعم للمشغلين بسبب عدم قدرة المشغلين على الالتزام بمتطلبات التشغيل وخطة هيئة النقل البري خلال شهر رمضان المبارك.
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