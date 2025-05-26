الإثنين 2025-05-26 04:28 م
 

منتدى التواصل الحكومي يستضيف مديرَي الإحصاءات العامة والإقراض الزراعي

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أرشيفية
 
الإثنين، 26-05-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان لقاءً إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام للحديث حول نتائج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحور فرص التشغيل الناتجة عن حُزم الإقراض الزراعي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر غدٍ الثلاثاء.

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ويأتي اللقاء في ضوء إطلاق نتائج الدراسة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حول فرص التشغيل الناتجة عن حُزم الإقراض وأثرها على المحافظات والأطراف، بالإضافة إلى أثر الإقراض على الاستثمار وتوجيهه نحو الإنتاج الزراعي وفق نتائج برنامج التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.


ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور إلى مقرها قبل ثلث ساعة من موعد اللقاء وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.

 
gnews

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