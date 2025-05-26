منتدى التواصل الحكومي يستضيف مديرَي الإحصاءات العامة والإقراض الزراعي

ويأتي اللقاء في ضوء إطلاق نتائج الدراسة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حول فرص التشغيل الناتجة عن حُزم الإقراض وأثرها على المحافظات والأطراف، بالإضافة إلى أثر الإقراض على الاستثمار وتوجيهه نحو الإنتاج الزراعي وفق نتائج برنامج التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور إلى مقرها قبل ثلث ساعة من موعد اللقاء وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.
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