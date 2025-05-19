منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

ويتناول اللقاء مواضيع التحول الرقمي للدائرة، وانتهاجها أفضل الممارسات العالمية في تطبيق مفاهيم العمل الضريبي، وأثر التسويات الضريبية في تخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية.
ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء، إلى الحضور إلى مقرها قبل 20 دقيقة من موعد اللقاء، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
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