الإثنين 2025-05-19 06:12 م
 

منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الإثنين، 19-05-2025 03:38 م

الوكيل الإخباري-    يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، لقاء إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان: "نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والإصلاحات الضريبية" عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

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ويتناول اللقاء مواضيع التحول الرقمي للدائرة، وانتهاجها أفضل الممارسات العالمية في تطبيق مفاهيم العمل الضريبي، وأثر التسويات الضريبية في تخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية.


ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء، إلى الحضور إلى مقرها قبل 20 دقيقة من موعد اللقاء، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.

 
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