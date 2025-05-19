منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، لقاء إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان: "نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والإصلاحات الضريبية" عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

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ويتناول اللقاء مواضيع التحول الرقمي للدائرة، وانتهاجها أفضل الممارسات العالمية في تطبيق مفاهيم العمل الضريبي، وأثر التسويات الضريبية في تخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية.