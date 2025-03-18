منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير عام دائرة الأراضي والمساحة

ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها الخدمات التي تم اطلاقها وخطة التحول الإلكتروني للدائرة وأثر الخدمات الإلكترونية على المستثمرين والمواطنين بلغة الأرقام.
ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الحضور الى مقرها قبل ثلث ساعة من موعد اللقاء وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.
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