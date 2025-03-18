منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير عام دائرة الأراضي والمساحة

الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزير الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور احمد العموش لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "التحول الرقمي لخدمات الدائرة" وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غد الاربعاء.

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ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها الخدمات التي تم اطلاقها وخطة التحول الإلكتروني للدائرة وأثر الخدمات الإلكترونية على المستثمرين والمواطنين بلغة الأرقام.