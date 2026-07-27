منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية الثلاثاء

10:30 ص

الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، ومدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (المدن الصناعية في أرقام) في تمام الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء بمقر وزارة الاتصال الحكومي. اضافة اعلان





ودعت الوزارة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء إلى الحضور قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.





