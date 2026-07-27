منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية الثلاثاء

ودعت الوزارة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء إلى الحضور قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
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