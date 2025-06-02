منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير هيئة تنشيط السياحة

الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان تطلعات مستقبل السياحة في الأردن وذلك في تمام الساعة الثانية ظهر يوم غد الثلاثاء.

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ويتمحور اللقاء وفقا لبيان الوزارة اليوم الاثنين، حول محاور مثل الخطة التسويقية للهيئة وفتح أسواق جديدة وتعزيز الربط الجوي لدعم مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي والتحول الرقمي والتسويق الذكي.