منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير هيئة تنشيط السياحة

ويتمحور اللقاء وفقا لبيان الوزارة اليوم الاثنين، حول محاور مثل الخطة التسويقية للهيئة وفتح أسواق جديدة وتعزيز الربط الجوي لدعم مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي والتحول الرقمي والتسويق الذكي.
ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور الى مقرها قبل ثلث ساعة من موعد اللقاء وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.
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