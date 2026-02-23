الإثنين 2026-02-23 05:19 م

منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف الثلاثاء

منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف الثلاثاء
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف الثلاثاء
 
الإثنين، 23-02-2026 04:09 م
الوكيل الإخباري-  يعقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، والأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم غد الثلاثاء، في مقر وزارة الاتصال الحكومي.اضافة اعلان


ويتناول اللقاء محاور عمل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال الشهر الفضيل.

ودعت الوزارة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة، الراغبين في حضور اللقاء، إلى التواجد في مقر الوزارة قبل الموعد بربع ساعة، وإبراز الوثيقة التي تثبت عملهم لدى أي وسيلة إعلامية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي

و

أخبار محلية الصفدي ونظيره العراقي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

ت

أخبار محلية مجلس التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات

ولي العهد يترأس اجتماعا في قصر الحسينية لبحث تطوير قطاع التكنولوجيا المالية

أخبار محلية ولي العهد يترأس اجتماعا في قصر الحسينية لبحث تطوير قطاع التكنولوجيا المالية

"الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك

شؤون برلمانية "الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية

فلسطين الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية

إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية

عربي ودولي إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية

منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف الثلاثاء

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف الثلاثاء



 






الأكثر مشاهدة