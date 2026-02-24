منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف الثلاثاء

07:30 ص

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، والأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الاتصال الحكومي. اضافة اعلان





ويتناول اللقاء محاور عمل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال الشهر الفضيل.



ودعت الوزارة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة، الراغبين في حضور اللقاء، إلى التواجد في مقر الوزارة قبل الموعد بربع ساعة، وإبراز الوثيقة التي تثبت عملهم لدى أي وسيلة إعلامية.





