منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف الثلاثاء

ويتناول اللقاء محاور عمل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال الشهر الفضيل.
ودعت الوزارة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة، الراغبين في حضور اللقاء، إلى التواجد في مقر الوزارة قبل الموعد بربع ساعة، وإبراز الوثيقة التي تثبت عملهم لدى أي وسيلة إعلامية.
